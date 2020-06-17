تركيا تجلي 286 مـن رعاياها في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أجلت السلطات التركية، 286 من رعاياها في السودان، بعد أن تقطعت بهم سبل العودة بسبب إيقاف الرحلات الجوية في إطار تدابير منع تفشي فيروس كورونا.
وبحسب وكالة الأناضول التركية، فإن طائرة تابعة لشركة الخطوط التركية، أقلعت امس الثلاثاء، من مطار الخرطوم باتجاه مطار إسطنبول الدولي، وعلى متنها 286 مواطناً.
وأُجريت الفحوصات الطبية اللازمة للمواطنين في المطار.
وتعد رحلة إجلاء الأتراك من السودان الرابعة من نوعها، حيث أجرت الشركة التركية 3 رحلات إجلاء سابقة من السودان خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين.
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