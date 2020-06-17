الصحة: تسجيل ٣٠٥ حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن تسجيل ٣٠٥ حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفيات، اثنتان منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء 100 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء عن التقرير الوبائي ليوم الأحد، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 240 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 10 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصًا لـ 420 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 7740 حالة، بينها 477 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 2820 شخصًا.

وشددت الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.