بيونغ يانغ تهدد سيئول بتحويلها إلى “بحر من النيران”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية بالكف عن توجيه الاتهامات إلى بيونغ يانغ وتحميلها مسؤولية هدم مكتب الاتصال بين البلدين، وإلا فإنها ستفكر بتحويل سيئول إلى “بحر من النيران”.

وبحسب وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، قالت كوريا الشمالية إن السلطات في كوريا الجنوبية يجب أن لا تحمل بيونغ يانغ مسؤولية نسف مكتب الاتصالات بين الكوريتين، إذ أن “سيئول هي من كانت أول من انتهك الاتفاق، وإذا استمرت في توجيه الاتهامات، فستفكر كوريا الشمالية بتحويل سيئول إلى بحر من النيران.. وإذا كانت (السلطات الكورية الجنوبية) غير قادرة على ضبط أقوالها (ضبط لسانها) فردا على ذلك، يمكننا أن نتذكر مرة أخرى الفكرة المنسية منذ فترة طويلة وهي تحويل سيئول إلى بحر من النيران”.

وتابعت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية في بيانها نقلا عن مصادر رسمية: “الموقف الذي تم التعبير عنه من قبل وزارة الوحدة والذي وصفت فيه إجراءات كوريا الشمالية بأنها انتهاك لإعلان بانمونجوم وإنهاء للاتفاقية من جانب واحد، هو تشويه للواقع”.

وأضافت للوكالة، كوريا الجنوبية ارتكبت علنا “أعمالا عدائية” مختلفة، بما في ذلك “التدريبات العسكرية فيما يتعلق بالتمرين في الهجوم على الشمال” ، وانتهكت حتى الآن بشكل منهجي التعهدات المسجلة في الاتفاقات بين الكوريتين، لكنها تواصل إلقاء اللوم على الشمال في كل شيء.. يجب أن يدركوا أن أصوات الانفجار التي وقعت في منطقة كيسونغ الصناعية يمكن أن تصبح مقدمة للانهيار الكامل للعلاقات بين الكوريتين”.

سبوتنيك