مطالبات للحكومة بالتدخل لحل أزمة الأدوية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالبت الكيانات الصيدلانية السودانية، بتدخل الدولة لحل أزمة النقد الأجنبي للمساهمة في ايجاد حلول لأزمة الدواء وذلك بتوفير 55 مليون دولار شهرياً تسهم في حل أزمة الدواء نهائياً.

وقال عضو الكيانات الصيدلانية السودانية مكي البكري، إن الدواء سلعة استراتيجية تعلو على الخبز والوقود التي توجد لها بدائل باستثناء الادوية.

وأشار الى أن ازمة الدواء قديمة جدًا ولكنها استفحلت منذ عام 2011 مع تصاعد زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وانه في العام 2018 زاد الضغط على المواطن بعد ارتفاع سعر صرف الدولار ملرة اخرى مقابل الجنيه السوداني

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وأضاف المكي خلال مؤتمر صحفي بوكالة السودان للانباء، ان الدواء المستورد، ياتي بكميات بسيطة ويسجل بالمجلس بسعره الحقيقي،حيث اوضح بان الدولة في السابق كانت تتهم الشركات بالتقصير.

ومن جهته، دفع رئيس مجلس التخصصات الطبية، شاكر زين العابدين، باستقالته، الي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (الثلاثاء) في وقت شهد فيه المجلس العديد من الاستقالات بين عضويته.

وأبان زين العابدين، في خطاب الاستقالة، طالعته (صوت الهامش) أن المجلس، تدنت مكانته تدريجياً من إشراف رئاسة الجمهورية إلى إشراف وزير شؤون مجلس الوزراء ثم تبعيته إلى وزير الصحة الاتحادي، ثم مراكز التدريب.