حميدتي: سنمشي مع الشعب السوداني إلى النهاية والديمقراطية دي نحن اللابسين الكاكي ديل حانجيبها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال النائب الاول لرئيس مجلس السيادة رئيس لجنة الطوارىء الاقتصادية الفريق اول محمد حمدان حميدتي، ( أنهم لم يأتوا ليتلمعوا أو لمساعدة حزب أو جهة وإنما جئنا لخدمة الشعب السوداني المسكين هذا الذي يموت في المستشفيات).

وأضاف “حميدتي” الذي كان يتحدث بحِدة بعد الاجتماع الطارىء الذي انعقد الثلاثاء بالخرطوم للجنة الاقتصادية، ( سنمشي مع الشعب السوداني إلى النهاية والديمقراطية دي نحن اللابسين الكاكي ديل حانجيبها ضُر كده ونفتشها كده ونحكها لنهايتها عبر الصناديق، رغم التآمر واجادة التلفيق والكذب كلو شايفنو ولكنكم تقولوا قول وربنا بقول قول).

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