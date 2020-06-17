الجامعة العربية: تعنت الجانب الإثيوبي أوصلنا لهذه النقطة في مفاوضات “سد النهضة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أن الإدارة المصرية لملف سد النهضة والمفاوضات اتسمت بالحكمة والتعقل، لكن مع الأسف تعنت الجانب الإثيوبي أوصلنا لهذه النقطة.

وقال في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية: “نتمنى التوفيق للمفاوض المصري والسوداني وندعمهما، ونأمل أن ينتهي الأمر على خير من خلال التفاوض السياسي”.

وأشار زكي إلى أن “هناك قرارا وزاريا اتخذ في مجلس وزراء الخارجية الذي عقد في مايو الماضي وجه الانتقاد واللوم للجانب الإثيوبي لأنه لم يلتزم بالمسار التفاوضي الذي كان يجب أن يلتزم به، والجامعة العربية تقف بجوار مصر مثلما يمكن لها أن تقف مع كل من العراق وسوريا في نزاعهم المائي ضد تركيا التي تريد أيضا السيطرة على نهر الفرات وتحرمهما من حقوقهم المائية”.

وكالات