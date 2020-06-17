السيد نصر الله: لن نسمح لقانون “قيصر” بهزيمة سوريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعهد الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، بألا يسمح حلفاء دمشق لـ”قانون قيصر” الأمريكي الخاص بتوسيع العقوبات على سوريا بإلحاق الهزيمة بها.

وقال نصر الله، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء: “لجوء أمريكا إلى قانون قيصر هو دليل على انتصار سوريا في الحرب العسكرية والميدانية، لأنه آخر أسلحتها”.

وأضاف: “حلفاء سوريا الذين وقفوا معها سياسيا وعسكريا لن يتخلوا عنها في مواجهة الحرب الاقتصادية ولن يسمحوا لها بأن تسقط”.

وشدد على أن “المستهدف من قانون قيصر هو الشعب السوري وعودة الحرب الأهلية”، مصرحا: “الذي قدم الدم والشهداء لتبقى سوريا موحدة ولا تخضع لأمريكا وإسرائيل لن يسمح لقانون قيصر أن يلحق الهزيمة بسوريا”.

وأشار نصر الله إلى أن اللبنانيين عليهم “ألا يفرحوا بقانون قيصر لأنه يؤذيهم كثيرا وربما بما هو أكثر من سوريا”.

وأردف: “لا يجب أن نخضع لقانون قيصر ولا يجب أن يكون الرأي الرسمي والشعبي الخضوع لهذا القانون. أتفهم عدم قدرة الحكومة على مواجهة الولايات المتحدة لكن ما أطالب به عدم الخضوع لقانون قيصر”.

المنار