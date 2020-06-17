المؤتمر السوداني يسلم وزير العدل قانون “مناهضة التمييز العنصري”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سلم حزب المؤتمر السوداني وزير العدل نصرالدين عبد الباري مشروع قانون “مناهضة التمييز العنصري”.

وقال الأمين العام للحزب خالد عمر يوسف: “ن المشروع الذي أعده القطاع القانوني بالحزب، جرى تسليمه لوزير العدل (16 يونيو 2020م).

ووصف في تغريدة له على “تويتر” العنصرية بأنها أحد أمراض البلاد المزمنة، ولن تتوقف الحروب، ولن يرتق النسيج الاجتماعي بدون موقف صارم تجاه القضايا الرئيسية التي مزقت تكويننا الوطني.

وأكد أن مشروع القانون مساهمة من المؤتمر السوداني يقدمه في إطار النقاش الجاري بشأن التحول الشامل في البلاد وسبله.

وأعرب يوسف عن أمله في إجازة قانون حتى تفتح البلاد صفحة جديدة تشكل قطيعة مع ماضي الإقصاء والتمييز الذي وسم تاريخها وحضرها.