ضحايا جرائم كوشيب في مُكجر يتظاهرون للمطالبة بتسليم البشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سّير الآلاف من ضحايا جرائم علي كوشيب،في منطِقة “مُكجر” بولاية وسط،تظاهرة حاشِدة في المنطقة،إحتفاءََ بتسليم كوشيب نفسه للمحكمة الجنائية الدولية.

وبدأت “الإثنين” الجلسة الإجرائية الأولى لمُحاكمة زعيم المليشيات علي كوشيب،في المحكمة الجنائية الدولية،ووجه الإدعاء نحو “50” في مواجهة كوشيب من بينها تُهم متعلقه بجرائم الحرب والجرائم الضِد الإنسانية والتطهير العِرقي،لقتله وإغتصاب مدنيين في إقليم دارفور.

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وقال يعقوب هارون من مُكجر أن آلاف من ضحايا جرائم كوشيب،سيرو مسيرة كبرى في منطقة مُكجر شارك فيها نازحي معسكر مكجر،تأييداََ لإعتقال زعيم المليشيات المُسلحة علي كوشيب،وأكد أن المتظاهرين طالبو بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير،ومعاونيه أحمد هارون،وعبدالرحيم محمد حِسين للمحكمة الجنائية الدولية.

ومنطقة “مُكجر” واحدة من المناطق التي كانت مسرحاََ للجرائم التي إرتكبها علي كوشيب في حق المدنيين،وورد إسم المنطقة في التحقيقات التي أجرتها المحكمة.