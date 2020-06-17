عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 17 يونيو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صحيفة التيار

مصادر للتيار : تأجيل توقيع اتفاق السلام بجوبا

وزير الدولة بالنقل : التدخلات السياسية بطريق ام درمان بارا اضرت به

وزير الري : فوائد سد النهضة للسودان أكبر من مساوئه

مصادر : قضايا تأجل التوقيع بالاحرف الاولى بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح

الشرطة : تفكيك 3 شبكات اجرامية

صحيفة الجريدة

مبادرة احياء وتطوير الحركة التعاونية تفرغ من رؤيتها حول تعديلات القانون

ارتفاع اسعار الخبز التجاري بمدني وندرة في المدعوم

التوقيع بالاحرف الاولى على وثيقة التعاييش السلمي بمحلية لقاوة بغرب كردفان

الري:ضخ 21.6 مليون متر مكعب مياه من سنار للعروة الصيفية

تحالف المزارعين :قرار ازالة التمكين بشأن تكوين لجنة التسيير خطأ بنسبة 100 ٪

الادوية والسموم يعتزم اجراء حملات تفتيشية لمحاربة الغش

مقاومة بليل: جهات خبيثة وراء مقتل آدم خاطر

لجنة الصيادلة ترهن حل أزمة الدواء بتوفير (55) مليون دولار

رئيس مجلس التخصصات الطبية يدفع باستقالته لحمدوك

صحيفة أخبار اليوم

الإمام الصادق المهدي يكتب : يسألونك عن الدين والدولة

الري: ضخ 21.6 مليون متر مكعب مياه من سنار للعروة الصيفية

الرابطة النوبية بالمملكة المتحدة تستضيف وزير الصحة في ندوة اسفيرية بمشاركة دولية

مانيس يؤكد جدية الدولة في معاقبة العابثين بثروات وموارد البلاد

الاعلامية غادة عبد الهادي سفيرة للجودة والتميز

شرطة ولاية الخرطوم تنهي أسطورة عصابة فتيات تخصصن في سرقة الصيدليات

حملات واسعة لمجلس الأدوية ومباحث التموين لمواجهة الغش وغلاء الادوية

صحيفة الوطن

حميدتي:معركتنا مع الدولار(يارميناه أو رمانا)

ضبط (2) كيلو كوكايين وكمية ضخمة من الترامادول بالخرطوم

الصيادلة ينفذون وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء بسبب أزمة الدواء

الصحة 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا

احتجاز (11) سوداني لبنان بتهمة التخابر مع إسرائيل

ضبط سلع منتهية الصلاحية بسنار

وصول مئات العالقين السودانيين من الكويت

صحيفة السوداني

“حميدتي”: ماجئنا لنلمع أونساعد حزب والديمقراطية دي ضُر بنجيبها بـ”كاكينا دا”

وزارة الصحة السودانية تحقق في دخول أدوية من المانحين لمكافحة “كورونا” إلى الأسواق

تطورات جديدة بين وزارة التربية ومجمع الفقه حول المناهج

الخارجية السودانية: مغادرة أول رحلة لإجلاء السودانيين العالقين بالكويت

حمدوك يستقبل وفد حزب الأشقاء

والي جنوب دارفور : محليات الولاية قُسمت على أساس عرِقي

حميدتي” يلتقي رئيس جماعة أنصار السنة

الأشقاء: تسليم البشير طعن في استقلالية القضاء السوداني

صحيفة النيل الدولية:

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حظر الجهات الحكومية والاجانب افرادا وشركات من تصدير الذهب واستثناء شركات الامتياز

عباس: سد النهضة قضية (وطنية) لا تتحمل التجاذبات السياسية

وصول الفوج الأول من السودانيين العالقين بالكويت

رئيس مجلس التخصصات الطبية يدفع باستقالته لحمدوك

الادارة العامة لمكافحة المخدرات تضبط كوكايين وترامادول

صحيفة السوداني الدولية:

أزمة مياه حادة بالابيض

الاتحادي: إخفاق الانتقالية في الوضع الاقتصادي يدعو المواطنيين للخروج عليها

بريطانيا تقدم (7) ملايين جنيه استرليني للسودان لمجابهة كورونا

رسميا الكاردينال يقرر عدم الترشح في انتخابات الهلال وانباء عن اقتحامه للعمل السياسي

صحيفة اليوم التالي

ضمن كوكبة من الإعلاميين والشخصيات المهمة حول العالم اختيار الإعلامية غادة عبد الهادي سفيرة للجودة والتميز

صحيفة آخر لحظة

المركزي يجمد صلاحيات مجالس إدارات (10) شركات صرافة

اعلان نتيجة شهادة الاساس بالجزيرة فى الاول من يوليو المقبل

حزب قوى التغيير و الاصلاح القومي الهيئة القيادية ندعم قدوم البعثة الاممية و نوصي بانشاء مفوضية خاصة للتعامل معها

الدقير يجدد دعم حزبه للتفاوض مع الثورية

حملة لضبط العربات والدراجات النارية غير المقننة بالنيل الابيض

صحيفة صوت الأمة:

الأمة القومي: ثورة مضادة وأجندات خبيثة تدعو لإسقاط الحكومة

إبراهيم الأمين لـ “صوت الأمة” التعاون الإقليمي حلا لسد النهضة

حميدتي: صراعنا القادم مع الدولار

وكالة السودان للأنباء “سونا”

اللجنةالعليا للطوارئ الاقتصادية:مزيد من الحريات لمصدري الذهب واغلاق منافذالتهريب

حمدوك يتلقى تنويرا حول انشطة امانة النيباد بالسودان

وزير الري ياسر عباس:سد النهضة قضية (وطنية) لا تتحمل التجاذبات السياسية

وفدا التفاوض يناقشان قضايا متبقية من ملف الترتيبات الأمنية

اتفاقية بين الهلال الأحمر القطري والتركي والسوداني لمجابهة كورونا

صول الفوج الأول من السودانيين العالقين بالكويت

الكيانات الصيدلانية تطالب بتدخل الدولة لحل ازمة الدواء

الكيانات الصيدلانية السودانية تدعو لوقفة احتجاجية بشأن أزمة الدواء

تمديد اتفاق (القلد) بين النوبة والبني عامر بكسلا لشهر آخر

الدقير يجدد دعم حزبه لعمليه السلام الجارية في جوبا

اجتماع لبحث عودة العالقين من مصر سيرا علي الاقدام

الشركة السودانية للتعدين تفتح فرصا جديدة لاستيعاب الشباب

مساعدات طبية من الهلال الأحمر التركي لمجابهة كورونا

بشائر يفتتح مدينة البر الإصلاحية بولاية القضارف

تجار بمدني : تعرضنا لخسائر فادحة وتلف البضائع وتراكم الإيجارات

وزير الصحه والبنى التحتيه يقفان على سير العمل لمستشفى الحوادث بسنار

شرطة الأسرة والطفل بالجزيرة تطبق الفيديو للتحري مع الأطفال