شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اكد وزير الدولة بوزارة البني التحية والنقل مهندس هاشم ابن عوف بان طريق ام ردمان بارا به كثيرا من الإخفاقات في المواصفات القياسية و مسار صعب عبر اودية عريضة بسبب التدخلات السياسية في التصميم الفني واخذ كثير من مجهودات الهيئة القومية للطرق والجسور .مشيرا الي راهن الطريق منذ الإنشاء في عهد النظام البائد وتعرضه للدمار بسبب السيول والامطار وقطوعات مستمرة وتهديدة للارواح و السلامة المرورية عند كل خريف .

وجاء ذلك خلال تقييم للوضع الراهن وتفقد ميداني الثلاثاء قام به وزير الدولة بوزارة البني التحتية والنقل مهندس هاشم ابن عوف والمدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور مهندس ايهاب محمد اوهاج والفريق الفني المشرف بالهيئة القومية للطرق والجسور لطريق ام درمان بارا.

و قال مهندس هاشم رغم المعالجات الجارية والتي بلغت ما يفوق نسبة ال 70% وان انجاز المتبقي يعتمد على استقرار الاجواء .

واوضح انه سيتم الاعلان عن موقف استعمال الطريق في مؤتمر صحفي مشترك بين الهيئة القومية للطرق والجسور والادارة العامة للمرور .

واضاف مشدد بالقول ان هذا الاجراء العاجل يأتي في إطار خارطة عمل طوارئ الخريف والحرص على سلامة المواطنين وذلك في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من خريف مبكرا ترتفع فية معدلات الامطار .

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدولة بالنقل يتفقد سير اعمال الصيانة في طريق بارا أم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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