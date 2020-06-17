قوى التغيير: القوى السياسية ليس لديها خيار غير الوقوف مع مصلحة...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلن القيادي في قوى الحرية والتغيير القيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف،اطمئنانهم للخطوات الفنية بشأن سد النهضة الاثيوبي .

ودعا صديق يوسف خلال التنوير الذي قدمه وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس، الى ضرورة ادراج بند للتعويضات لأية آثار بيئية او اجتماعية تنتج من قيام السد.

من جانبه، رأى عبدالكبير ادم القيادي بقوى الحرية والتغيير حزب المؤتمر السوداني ان السند السياسي للموقف الرسمي الحكومي مهم، مشيرا الى ان القوى السياسية ليس لديها خيار غير الوقوف مع مصلحة البلاد ودعم الوفد المفاوض .