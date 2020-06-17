وزارة الري: ضخ (21.6) مليون متر مكعب مياه من سنار للعروة...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد وكيل وزارة الري والموارد المائية المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور، جاهزية وزارته لري كافة المساحات المستهدفة بمشروع الجزيرة والمناقل خلال العروة الصيفية للموسم الزراعي 2020- 2021م، بعد تسلمه تقريراً من مدير خزان سنار بتمرير (21.600) مليون متر مكعب يومياً من المياه بترعتي الجزيرة والمناقل تنفيذاً لمتطلبات الفترة الانتقالية بالاعتماد المباشر على العملية الزراعية بالبلاد.

وبحث إجتماع لوكيل الري مع قيادات خزان سنار والتوليد المائي بحضور مديري الإدارات المتخصصة للخزانات، عدداً من التحديات التي تتطلب الحلول العاجلة لضمان حماية وتأمين جسم خزان سنار باعتباره ثروةً قومية يجب الحفاظ عليها، وأشار لضرورة وقف حركة المواطنين على جسم الخزان وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية خاصة بعد إنشاء كوبري سنار.

ووعد ضو البيت بتحسين بيئة العمل وأوضاع العاملين بالخزان، وطمأن القائمين على إدارة الخزان بحل كافة المشاكل الراهنة التي تتعلق بالصيانة الدورية وإزالة الأطماء من أمام ترعتي الجزيرة والمناقل وتقوية الجسور وإجراء المعالجات الضرورية لإنجاح الموسم الصيفي.

من جانبه، طالب مدير خزان سنار المهندس أحمد عباس، إدارة مشروع الجزيرة بالإلتزام بالمساحات الزراعية، ووعد بتوفير كافة طلبات المياه المطلوبة للعروة الصيفية.