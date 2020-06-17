الخليج 365 :
أعلن النائب الاول لرئيس مجلس السيادة رئيس لجنة الطوارىء الاقتصادية الفريق اول محمد حمدان حميدتي، بعد الاجتماع الطارىء الذي انعقد اليوم الثلاثاء للجنة الاقتصادية، عن فراغ لجنته من منشور بنك السودان الخاص بسياسات الذهب، ونظام المحفظة الاستثمارية، داعياً مصدري الذهب إلى إمكانية تصدير ذهبهم من اليوم عبر مطار الخرطوم بعائد مجزي، ولم يبق هناك مبررا للتهريب الذي سنتعامل معه بعد ذلك بحزم.
وأشاد “حميدتي” بالمتعاملين في النقد الأجنبي على حفاظهم على استقرار سعر الدولار في الفترة السابقة، مؤكداً على إغلاق منافذ تهريب الذهب والسلع الاستراتيجية تماماً.
وأعلن لاول مرة عن فتح الاستيراد للذرة بالضوابط الموضوعة بسبب الندرة، واعفاؤها من الجمارك والضرائب.
وكشف “حميدتي” عن مساهمتهم في الإفراج عن أزمة النقد الاجنبي قبل قيام المحفظة منذ شهرين فكينا بها أزمة المالية.
كانت هذه تفاصيل خبر “حميدتي” يعلن عن سياسات جديدة في صادر الذهب وفتح الاستيراد لأول... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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