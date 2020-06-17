الدّعم السريع تلاحق قيادات المحاميد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

داهمت قوة تتبع للإستخبارات العسكرية، بقوات الدّعم السريع، منازل إثنين من قيادات اللجنة التنسيقية العُليا لقبيلة المحاميد،وقامت بتفتيش منازلهم بغرض إلقاء القبض عليهم،إلا أنها فشلت في ذلك لعدم تواجدهم في منازلهم.

وتشن قوات الدّعم السريع، حملة إعتقالات واسعه طالت قيادات في اللجنة التنسيقية العُليا لقبيلة المحاميد،مُنذ عقد الملتقى الأهلي في بادية “مستريحة” شمالي دارفور.

ويقبع في السجون والمعتقلات منذ العام 2017،موسى هلال والمئات من أنصاره منذ أحداث مستريحة،وقدم هِلال وعدد من معانيه لمُحاكمة عسكرية بتهم تقويض النِظام الدستوري وإثارة الحرب ضِد الدولة وحيازة السلاح بطرق غير مشروعة،وغيرها من التُهم التي تصل عقوبتها الإعدام في حال الإدانه.

وكشفت مصادر أن قوة تتبع لإستخبارات الدّعم السريع،داهمت منازل كُل من عبدالله أبوتيمير،ويعقوب رابح، وهم قيادات في اللجنة التنسيقية العُليا لقبيلة المحاميد،بغرض إعادة إعتقالهم إلا أنها فشلت في ذلك لعدم تواجدهم في المنزل.