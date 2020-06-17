تحالف المزارعين :قرار ازالة التمكين بشأن تكوين لجنة التسيير خطأ بنسبة 100 ٪

وصف تحالف مزارعو الجزيرة والمناقل قرار لجنة ازالة التمكين بشأن تكوين لجنة تسيبر المزارعين بأنه خطأ بنسبة 100 ٪ لجهة ان اللجنة تكونت خارج أطر التحالف وضمت عضوية غير مصعدين من القواعد واخرون من عناصر النظام البائد ويحاربون حكومة الثورة.

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وكشف الناطق الرسمي باسم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عابدين عبد الله برقاوي بحسب صحيفة الجريدة، عن تقديم التحالف طعن في اللجنة التي تكونت وخاطبها وجدي صالح كتنظيمات انتاج زراعي وحيواني، وأضاف حتى الآن نحن لا نعلم هل هي تنظيمات إنتاج ام اتحاد ونحن فى تحالف المزارعين لايعينينا هذا الأمر لا من بعيد ولا من قريب لأننا صعدنا 36 عضوا على مستوى 18قسم بالجزيرة والمناقل وخلال هذا الأسبوع ستتم دعوتهم لاختيار 18 عضو منهم لتمثيل اللجنة التمهيدية لاتحاد المزارعين ومن ثم رفعها للجهات المختصة لاجازتها، بالإضافة لمتابعة الطعن المقدم ضد تلك اللجنة التي شملت”الكيزان” الذين يعملون ضد برامج حكومة الثورة واخرون ليست لهم حواشات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)