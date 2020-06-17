الثروة الحيوانية تؤكد على تطوير العمل بكليات الطب البيطري

التاريخ: 17-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة اكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادية د. علم الدين عبدالله ابشر اهمية تطوير العمل بكليات الطب البيطري والانتاج الحيواني لدعم منظومة التنمية المستدامة وزيادة الكفاءة الانتاجية في مجال توسيع دائرة قطاع الانتاج الحيواني بالولايات المعنية بالثروة الحيوانية. Advertisements جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه البروفيسور/عبد المطلب محمد خاطر مدير جامعة الجنينة . وبحضور د. عادل فرح وكيل الوزارة وناقش اللقاء بحسب صحيفة الوطن، كيفية الاطر حول انشاء شراكة ذكية بين الطرفين لحلحلة جميع القضايا المتعلقة بالقطاع وخدمة سهولة الانتاج لعكس نتائج ملموسة لانسان الولاية. كاشفا ان وزارته لديها الاستعداد والاهتمام بتطوير البحوث البيطرية وتاهيل الباحثين كما تسعي للعمل علي تشجيع الشراكات الانتاجية مع مختلف الجهات ذات الصلة بمافيها خدمة قضايا النهوض بالقطاع … لافتا ان ولاية غرب دارفور تعتبر من الولايات الغنية بالثروة الحيوانية والاكثر انتاجا لها وبها اكبر سوق للماشية (بفور برنقة)… من جهته عبر البروف عن شكره وتقديره لحسن الاستقبال وزيادة الاهتمام من قبل الوزارة الاتحادية ..مؤكدا استعدادهم للعمل سويا في تفعيل الشراكة وكيفية توظيفها لاحداث طفرة واسعة لدعم الانتاج والمنتجين بالولاية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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