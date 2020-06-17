عصابات من اجانب وأوكار الخمور تهدد أمن سكان مدينة الصحافيين بشرق النيل

التاريخ: 17-يونيو-2020
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دون مواطنون بالوادي الأخضر بلاغا بقسم التكامل بالحاج يوسف ضد عصابات من الجنوبيين اعتدوا على امرأة تسكن مدينة الصحافيين بالضرب، واخذوا منها هاتفها ، كما اعتدوا على شاب قبلها واقتلعوا هاتفه.
ونقل مواطنون وفقا لصحيفة الوطن احتجاجات سكان المدينة على أن تصل الجرأة بالجنوبيين إلى درجة التعدي على الناس في الشارع واقتلاع هواتفهم.
في وقت ألقت فيه شرطة قسم التكامل القبض على اثنين من العصابة.
وكانت وما زالت أعداد كبيرة من اللاجئين من جنوب السودان تسكن في منازل عدد من الصحافيين والصحافيات رغم عدم وجود دورات مياه بتلك المنازل.
ونقل المواطن قيس لازم – أحد سكان مدينة الصحافيين رسالة باسم مواطني المدينة تدعو مدير شرطة شرق النيل ومدير قسم التكامل للوصول إلى مدينة الصحافيين على جناح السرعة لإيقاف تصنيع الخمور من قبل الجنوبيين وترحيل الجنوبيين إلى معسكرات اللاجئين واستثناء المأجرين منهم والمشترين بعدما بدر منهم من تعديات أصبحت تهدد أمن المواطنين وقال إن أي مواطن بات لا يخرج من منزله من دون أن يحمل عصا يدافع بها عن نفسه.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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