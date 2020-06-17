القبض على خلية إخوانية تورط "أردوغان" في إثارة الفوضى بالسودان

الأربعاء 17 يونيو 2020 هناك دلائل كثيرة، تشير إلى تورط الرئيس التركي رجب طيب أدوغان، في إثارة الفوضى داخل السودان. ويرصد "اخبار الخليج 365" أبرز الدلائل التي تشير إلى ذلك وهي:- Advertisements القبض عى خلية إرهابية في الخرطوم تابعة لتنظيم الإخوان أغلب أعضاؤها من تركيا

اعتراف أحدهم بالتدريب على صناعة المتفجرات وإرساله إلى السودان لإثارة الفوضى

من ضمن الاعترافات وجود رئيس الجماعة في تركيا

وعثرت السلطات الأمنية على حزام ناسف وخرائط للمواقع بحوزتهم

مراقبون التدبير التركي واضح لاستهداف أشخاص معينة وتركيا تحاول نقل التجربة السورية الليبية إلى السودان

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