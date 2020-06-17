تركيا لم تكتف بالتدخل في الشئون السياسية السودانية.. وتتوغل في النشاط الرياضي

الأربعاء 17 يونيو 2020

لم يكتف النظام التركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، محاولات دخوله في الشأن السياسي للحكومة الانتقالية السودانية، وأمتدت إلى النشاط الرياضي.

وتدخل رجل الأعمال أوكتاي أرجان، والمقرب للرئيس التركي، في شئون نادي المريخ السوداني، لكونه صاحب أعلى جماهيرية في السودان، وقام بدفع كافة المستحقات المتأخرة للنادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؟

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وسيطر الخوف على محبي النادي السوداني، من تدخل الأتراك بهذه الطريقة، والتي كاد أن تنتهي بشراءه لصالحهم.