"أردوغان" يستخدم كورونا كـ"طُعم" لاصطياد الشعب السوداني مرة أخرى

الأربعاء 17 يونيو 2020

يحاول الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان، بشتى الطرق العودة إلى السودان، من خلال طرق غير مشروعة، بعد خروجه منها بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير.

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وذكرت تقارير صحفية، أن الرئيس التركي يحاول التقرب من المجلس العسكري الحالي، مستخدمًا أزمة فيروس كورونا كطريق للعودة مرة أخرى إلى الأراضي السودانية وشعبها.

ولكن محاولات "أردغان" في اصطياد السودانين تبوء كلها بالفشل، بعد رفض الشعب السوداني لتلك التكهنات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بوقف التعامل مع الرئيس التركي لدعمه الأخوان ونظام عمر البشير الرئيس السابق.