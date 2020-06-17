الأربعاء 17 يونيو 2020 أحتوى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العديد من عائلات ورجال المعزول عمر البشير. وفيما يلي قائمة بأسماء السودانين الهاربين إلى تركيا:- Advertisements تركيا تستقبل 17 عضو بارز من تنظيم الأخوان في السودان، وأبرزهم العباس وعبدلله حسن البشير شقيق الرئيس المعزول 5 وزراء سابقين في عهد البشير بالإضافة إلى مسئولين كبار في الدولة أعدت تركيا مكانًا امنًا لقيادات شركة الأندلس الأخوانية، وعلى رأسهم الإخواني عبدالحي يوسف رئيس مجلس الإدارة - تضم تركيا العديد من السودانين من أصول فلسطينية، ويواجهون تُهم عدة ومن أبرزهم تمويل جماعات إرهابية مختلفة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تحتضن قيادات سودانية إخوانية.. "تعرف عليهم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.