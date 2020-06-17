- 1/2
- 2/2
الأربعاء 17 يونيو 2020
يقوم نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باحتواء الأخوان المسلمين الهاربين من السودان، عقب اسقاط حكم البشير، لضرب الحكومة الانتقالية بقيادة الدكتور عبدلله حمدوك.
وذكرت تقارير، أن الأخوان يمارسون نشاطًا سياسيا لضرب الحكومة الانتقالية عن طريق محتوى إعلامي، أسندت مهامه إلى وزير الإعلام ياسر يوسف، ببث الأكاذيب الشائعات عن القيادة الانتقالية.
وتنشر الأكاذيب عن طريق قنوات مملوكة للإرهابي عبدالحي يوسف، ومن أبرزها سحر البيان.
كانت هذه تفاصيل خبر نظام أردغان يضرب الحكومة الأنتقالية عن طريق نشر الأكاذيب بقنوات إخوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.