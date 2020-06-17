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نظام أردغان يضرب الحكومة الأنتقالية عن طريق نشر الأكاذيب بقنوات إخوانية

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الأربعاء 17 يونيو 2020

 

يقوم نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باحتواء الأخوان المسلمين الهاربين من السودان، عقب اسقاط حكم البشير، لضرب الحكومة الانتقالية بقيادة الدكتور عبدلله حمدوك.

 

وذكرت تقارير، أن الأخوان يمارسون نشاطًا سياسيا لضرب الحكومة الانتقالية عن طريق محتوى إعلامي، أسندت مهامه إلى وزير الإعلام ياسر يوسف، ببث الأكاذيب الشائعات عن القيادة الانتقالية.

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وتنشر الأكاذيب عن طريق قنوات مملوكة للإرهابي عبدالحي يوسف، ومن أبرزها سحر البيان.

 

 

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