بالفيديو.. نشطاء يشككون في إصابة حازم حلمي بكورونا: دي “تمثيلية” منك.. ويفضحونه: انتحلت شخصية فتاة مصابة وبالدليل والإعلامي يرد بقوة ويكشف الحقائق

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان خلال الأيام الماضية صور من ملف الإعلامي حازم حلمي والذي أعلن عن إصابته بفايروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي.

ووفقاً لمتابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد اتهم الناشطون الإعلامي بإدعاء المرض, كما كشفوا عن صور التقارير الخاصة به والتي حملت مفاجأة كبيرة, حيث ظهر اسم فتاة في الملف الخاص بالمريض حازم حلمي بدلاً من ظهور اسمه ووضح ذلك من خلال الملف الذي عرضه الإعلامي أثناء حديثه لأصدقائه ومتابعيه.

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وفي أول ردة فعل له قام الإعلامي حازم حلمي ببث مقطع فيديو كشف من خلاله الحقائق كاملة, حيث أكد وبحسب ما نقل عنه محرر أخبار الخليج 365 أن الفتاة الذي ظهر اسمها في التحاليل الخاصة به هي بنت خالته وتعمل كطبيبة بنفس المستشفي التي أجرى فيها الفحوصات.

وتابع: كعادة السودانيين أصرت الطبيبة على دفع تكاليف الفحوصات بدلاً عنه, لذلك ظهر اسمها في الملف الخاص به والذي قام بعرضه أثناء حديثه في “لايف” قام ببثه الأسبوع الماضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)