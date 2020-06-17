صورة مؤثرة للموسيقار “عثمان مصطفى” على فراش المرض تحزن جموع الشعب السوداني

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أثارت آخر صورة التقطت الثلاثاء للموسيقار السوداني الأستاذ عثمان مصطفى الأحزان بين محبيه من جماهير الشعب السوداني، وانطلقت الدعوات للوقوف بجانبه في مرضه وهذا أقل ما يُقدم لهذا المبدع صاحب (ماضي الذكريات)، الذي أشجى وصاغ الوجدان السوداني.
وقال الباحث في الفلك د. أنور أحمد عثمان بحسب صحيفة السوداني قمنا بزيارة للفنان القامة عثمان مصطفى، اليوم تقديرا لمكانته لن نبوح بما يحتاجه وهو من الذين لا يسألون الناس إلحافا وتابع: ولكنه يحتاج حتماً للكثير من الدعم خاصة العلاج وغيرها، قفوا معنا.
يذكر أن الموسيقار المبدع أستاذ الموسيقى الأستاذ عثمان مصطفى فنان بارز في مجال الغناء وعلوم الموسيقى حيث عمل بالتدريس للموسيقى وتخرج على يده بعض رموز فن الغناء في السودان وسجل العديد من الأغنيات والأعمال الموسيقية الخاصة في السودان وخارجه كما ساهم في العمل النقابي بالسودان وشغل أمين عام اتحاد الفنانين الغنائيين السودانيين
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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