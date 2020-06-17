تفاصيل إجتماع لجنة الطوارئ بشأن الحظر

التاريخ: 16-يونيو-2020
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عقدت اللجنة العليا للطوارئ الثلاثاء، اجتماعاً استمر لأكثر من أربع ساعات، تم خلاله التداول والنقاش حول إمكانية رفع الحظر من عدمه.
وقال مصدر وفق صحيفة (الصيحة)، بأن عدداً من الأعضاء طالبوا بضرورة رفع الحظر لما له من آثار سالبة على حياة المواطنين، في وقت دعا فيه آخرون إلى أهمية الرفع التدريجي للحظر.
وقال المصدر إن عدداً من الأعضاء الرافضين لرفع الحظر استشهدوا بالدول التي رفعت الحظر واجتاحتها موجةٌ ثانية من وباء (كورونا) وذكر المصدر في أن الإجتماع أمن على ضرورة رفع الحظر لمدة عشرة أيام جزئياً وبعدها دراسة الوضع، وأنه سيتم الدفع بالمقترح لمجلس الأمن والدفاع لإتخاذ القرار النهائي غداً الأربعاء أو بعد غدٍ الخميس.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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