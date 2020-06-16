تصريح ناري.. أبو تريكة: قطر ستبهر الجميع بنسخة كأس العالم 2022

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أطلق لاعب الكرة المصري الشهير، محمد أبو تريكة، تصريحاً نارياً بشأن استعدادات دولة قطر لتنظيم كأس العالم لعام 2022، في ظل الجهود الحثيثة التي تقودها الإمارات والسعودية لسحب الملف من الدوحة.

وقال أبو تريكة، في لقاء تلفزيوني رصدته “وطن”، إن قطر ستبهر الجميع بنسخة كأس العالم 2022، وسيكون على غرار ما حدث في روسيا بآخر نسخة، مشيراً إلى أن الدوحة تستثمر بالبشر بالعقل والقلب.

وأضاف أبو تريكة: “ابني في البشر يرجعلك المجهود دة، بالعقل والقلب الدول تتقدم مش بالمباني بس، هي دي طبيعة الدولة والناس الموجودة بتحب بلدها وبتحب تنجح، عمر الكره ما يبني دولة”.وتابع أبو تريكة: “الحب والأيادي المفتوحة هي اللي بتقول للجميع تعالوا، ويجب أن يكون قلبه سليم وصافي، طالما قلبك صافي وسليم ربنا راح يكتبلك التوفيق، والقطريين الآن يستثمرون في البشر وقلبهم طيب انا عشت هنا 7 سنين ما شفتش منهم إلا كل خير وبحبه الخير للجميع وناس متربية ومتعلمة”.رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلوا مع التصريح الناري لمحبوب جماهير الكرة العربية، مؤكدين أن قطر ستقدم نسخة عربية فريدة ومميزة لكأس العالم عام 2022.