مشاركة مديرة صندوق النقد الدولي في مؤتمر أصدقاء السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا

عن مشاركتها في مؤتمر أصدقاء السودان، المنعقد برعاية ألمانية في 25 يونيو الجاري.

وأعربت كريستالينا عن شكرها مسؤولة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية على نقاشهم اليوم حول التحضيرات لمؤتمر أصدقاء السودان وقالت ان المؤسستين تقومان بزيادة التمويل للدول المتأثرة بجائحة كورونا من أجل بناء اقتصادات مرنة.

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