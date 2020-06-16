لافروف: تنفيذ خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية يؤدي إلى تصعيد خطير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن تنفيذ خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية سيؤدي إلى تصعيد خطير.

وأضاف لافروف عقب محادثاته مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي، اليوم، أن “روسيا والاتحاد الأوروبي متفقان على أن ضم إسرائيل لجزء من الأراضي الفلسطينية يمكن أن يثير جولة جديدة من العنف في المنطقة”.

وأوضح أن “تنفيذ خطط (إسرائيل) لضم جزء من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية يهدد احتمالية حل الدولتين للقضية الفلسطينية-الإسرائيلية، وقد يثير جولة خطيرة جديدة من العنف في المنطقة.

سبوتنيك