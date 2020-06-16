رئيس البرلمان الليبي يحسم الجدل حول زيارة مرتقبة إلى تركيا للقاء أردوغان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حسم رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الجدل حول أنباء عن زيارة مرتقبة له إلى تركيا.
وبحسب المستشار الإعلامي لرئيس المجلس عبد الحميد الصافي، فقد نفى المستشار صالح تلقيه أية دعوة لزيارة أنقرة، مؤكدا أن هذا الأمر مغلق وليس مطروحا حتى للنقاش، وفقا لما نشره موقع قنة ليبيا.
وكان صالح في الجزائر يوم السبت الماضي، حين أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون موقف بلاده الثابت الداعي إلى الحوار بين الأشقاء الليبيين من أجل الوصول إلى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية” حسب ما ورد في بيان للرئاسة.
ووفق البيان فإن رئيس مجلس النواب الليبي أشاد بـ”الدور المحوري للجزائر في البحث عن الحل المنشود لأزمة بلاده الشقيقة”.
وقال عقيلة صالح إن الرئيس الجزائري وعد بجمع الليبيين على طاولة الحوار وفق مقررات برلين، كما وعد تبون بتوحيد الجهود مع مصر وتونس لحل الأزمة الليبية، وفق صالح.
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