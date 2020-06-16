إثيوبيا تصدر بيانا عاجلا قبل ساعات من الاجتماع الحاسم لمفاوضات “سد النهضة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت وزارة الري والمياه والطاقة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، إن “مفاوضات اليوم الخامس من اجتماعات سد النهضة، أمس ركزت بشكل أساسي على قواعد إدارة الجفاف أثناء ملء وتشغيل السد”.

وأشارت الوزارة، في بيان لها إلى أن “الوفد الإثيوبي شدد على ضرورة اتباع نهج يضمن المسؤولية المشتركة للبلدان الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) في حدوث الجفاف مع الحفاظ على التشغيل الأمثل للسد”، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأضافت، أن “السودان لخص في بداية الاجتماع القضايا التي تم التوصل إلى التقارب بشأنها، بما في ذلك قواعد ملء المرحلة الأولى، وحجم التدفق البيئي، والمبادئ التوجيهية لملء المرحلة الأولى، وقواعد إدارة الجفاف، وقواعد سلامة السدود، ودراسات التقييم ودخول الإرشادات والقواعد حيز التنفيذ”.

وأشار البيان إلى أن “الفرق القانونية ستعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء لمعالجة القضايا القانونية، وسيتبع ذلك اجتماعا ثلاثيا بين الوزراء برئاسة إثيوبيا”.