الخارجية الإيرانية توجه “رسالة قلق” إلى الإمارات وتنتظر الإجابة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجهت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى نظيرتها الإماراتية، معربة فيها عن قلقها إزاء أوضاع رعاياها في سجون الإمارات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في حديث خاص مع وكالة “مهر” الإيرانية، إن “الخارجية تتابع أوضاع المساجين الإيرانيين في الإمارات المتحدة وأبرق وكلاء إيران برسالة لحكومة الإمارات في هذا الصدد”.

وأكد أن “هذا الموضوع قيد المتابعة وأن السفارة الإيرانية في أبوظبي وباقي وكلاء إيران في الإمارات يتابعون هذا الموضوع”، مضيفا : أن “وكلاء الجمهورية الإسلامية قد أبرقوا برسالة إلى الحكومة الإماراتية، وأعربوا خلالها عن قلقهم إزاء الاوضاع الصحية للسجون التي يتواجد فيها المحتجزين من الرعايا الإيرانيين في الإمارات”.

وتابع: “يجب أن ننتظر حتى نتلقى الاجابة على هذه الرسالة، لكن الأمر المؤكد هو أن وكلاءنا يتابعون هذا الموضوع ويبذلون كل الجهد من أجل تحسين الأوضاع”.