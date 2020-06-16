البرلمان المصري يطالب الجامعة العربية باتخاذ موقف واضح من حكومة السراج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، الجامعة العربية باتخاذ موقف واضح من حكومة السراج في ليبيا، مشيرا إلى أنها لم تلتزم باتفاق الصخيرات.

نقل موقع “بوابة الأهرام” عن عبد العال قوله، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إنه تلقى خطابا من سفير الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أكد فيه أن جامعة الدول العربية لها موقف واضح من إدانة التدخل التركي في الأراضي العربية وفي مقدمتها ليبيا، لافتا إلى أنه صدرت العديد من البيانات الرافضة لاستخدام الميليشيات والإرهابيين في ليبيا.

وقال عبد العال “لسنا في عداء مع أحد وإنما نحمي حدودنا وأمننا القومي”، مشيرا إلى أن ليبيا تمثل بعدا أمنيا قوميا لمصر.

وكان زكي قد أعلن، في وقت سابق، أن “الجامعة العربية موقفها واضح ضد التدخلات التركية فى الدول العربية سواء ليبيا أو سوريا أو العراق… وهناك قرار وزاري في هذا الموضوع يرفض ويدين تلك التدخلات… والرفض في حالة ليبيا يشمل أيضا استقدام الإرهابيين والمقاتلين الأجانب… هذا موقف لا لبس فيه وصادر بأغلبية كاسحة من الدول”.

سبوتنيك