مجلس الوزراء السعودي يطالب بتحرك عاجل تجاه “تصعيد خطير”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شدد مجلس الوزراء السعودي على ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلية بضم أراض فلسطينية.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، أكد المجلس في جلسته التي انعقدت، اليوم الثلاثاء، ضرورة تطبيق القرارات الدولية، لافتا إلى أن إعلان الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض فلسطينية يعد اعتداء سافرا على قرارات الشرعية الدولية، وتصعيدا خطيرا يهدد فرص استئناف عملية السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد المجلس المطالبة بأهمية اتخاذ موقف إسلامي موحد تجاه خطط وإجراءات “العدوان الإسرائيلي”، والتحرك بفاعلية لاتخاذ موقف دولي جاد وواضح، يلزم إسرائيل بإيقاف “مخططاتها العدوانية”، ويحترم سيادة دولة فلسطين، وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها. المادة السابقة تركيا: نرفض انتقادات فرنسا ونعتبر دعمها لحفتر عقبة كبيرة أمام استقرار ليبيا المقالة القادمة منظمة التجارة العالمية تنصف قطر ضد منظمة التجارة العالمية تنصف قطر ضد السعودية في خلاف “حقوق البث”

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