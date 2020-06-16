إيران: حذف التحالف السعودي من قائمة منتهكي حقوق الإنسان “كيل بمكيالين”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت الخارجية الإيرانية إن حذف التحالف السعودي من القائمة الأممية لمنتهكي حقوق الإنسان يعد كيلا بمكيالين.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الاثنين، أنه قرر رفع اسم التحالف العربي بقيادة السعودية من القائمة الأممية السوداء الخاصة بقتل الأطفال “في أعقاب تراجع كبير” لحوادث مقتلهم أو إصابتهم نتيجة الضربات الجوية.

وقال غوتيريش، في تقرير سنوي قدمه لمجلس الأمن الدولي، إن التحالف العربي “سيتم حذفه من قائمة الانتهاكات الخاصة بالقتل والتشويه بحق الأطفال في أعقاب تراجع كبير في القتل والتشويه نتيجة الضربات الجوية”. المادة السابقة الجيش الهندي يعلن مقتل 20 من جنوده في اشتباكات حدودية مع الصين المقالة القادمة تركيا: نرفض انتقادات فرنسا ونعتبر دعمها لحفتر عقبة كبيرة أمام استقرار ليبيا

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