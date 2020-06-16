الجيش الهندي يعلن مقتل 20 من جنوده في اشتباكات حدودية مع الصين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الجيش الهندي، اليوم الثلاثاء، إن 20 من جنوده قتلوا في اشتباكات مع قوات صينية عند الحدود المتنازع عليها، في تصعيد كبير لمواجهة مستمرة منذ أسابيع في غرب جبال الهيمالايا.

وحسب “رويترز”، قال الجيش في بيان إن 17 جنديا هنديا لفظوا أنفاسهم الأخيرة متأثرين بالإصابة بجروح خطيرة، إلى جانب ضابط وجنديين لاقوا حتفهم في وقت سابق.

وأضاف البيان أنه تم فك الاشتباك بين قوات البلدين.

وفي 16 يونيو/ حزيران الماضي، قال مسؤولون هنود إن اشتباكا بالقضبان الحديدية والحجارة وقع بين جنود هنود وصينيين على الحدود المتنازع عليها، مما أدى إلى إصابات بشرية على الجانبين، شملت ثلاثة قتلى من الجنود الهنود، في تصعيد لمواجهة مستمرة منذ أسابيع.

وتبادل البلدان الاتهامات بشأن المسؤولية عن المواجهة التي وقعت في منطقة لاداخ الجليدية في غرب جبال الهيمالايا، أمس الاثنين. وقال مصدر بالحكومة الهندية إنه لم يتم إطلاق أي أعيرة نارية.

وهذه الوفيات هي الأولى منذ آخر اشتباك حدودي كبير في عام 1967 بين البلدين المسلحين نوويا والأكبر في العالم من حيث عدد السكان واللذين لم يتمكنا من تسوية النزاع على حدودهما الطويلة.

ومنذ أوائل شهر مايو/ أيار، واجه مئات الجنود بعضهم بعضا في ثلاثة مواقع، حيث اتهم كل جانب الآخر بالتعدي.