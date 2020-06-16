المؤتمر السوداني : سلمنا وزير العدل مشروع قانون مناهضة العنصرية

التاريخ: 16-يونيو-2020
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أعلن حزب المؤتمر السوداني عن تسليم وزير العدل مشروع قانون “مناهضة التمييز العنصري”وقال الأمين العام للحزب خالد عمر يوسف، أن المشروع الذي أعده القطاع القانوني بالحزب، جرى تسليمه لوزير العدل اليوم.
ووصف في تغريدة له على ” تويتر” بحسب صحيفة السوداني العنصرية بأنها أحد أمراض البلاد المزمنة ولن تتوقف الحروب ولن يرتق النسيج الاجتماعي بدون موقف صارم تجاه القضايا الرئيسية التي مزقت تكويننا الوطني.
مؤكداً أن مشروع القانون مساهمة من المؤتمر السوداني يقدمه في إطار النقاش الجاري بشأن التحول الشامل في البلاد وسبله وأعرب عن أمله في إجازة قانون حتى تفتح البلاد صفحة جديدة تشكل قطيعة مع ماضي الإقصاء والتمييز الذي وسم تاريخها وحضرها.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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