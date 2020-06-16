الكيانات الصيدلانية تطالب بتدخل الدولة لحل ازمة الدواء

التاريخ: 16-يونيو-2020
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طالبت الكيانات الصيدلانية السودانية بتدخل الدولة لحل ازمة النقد الاجنبي للمساهمة في ايجاد حلول لازمة الدواء وذلك بتوفير 55 مليون دولار شهرياً تسهم في حل أزمة الدواء نهائياً . و قال د .مكي البكري عضو الكيانات الصيدلانية السودانية في منبر (سونا ) مساء اليوم ،
إن الدواء سلعة استراتيجية تعلوعلى الخبز والوقود و التي توجد لها بدائل باستثناء الادوية و اشار سيادته الى أن ازمة الدواء قديمة جدًا ولكنها استفحلت منذ عام 2011مع تصاعد زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه و انه في العام 2018 زاد الضغط على المواطن بعد ارتفاع سعر صرف الدولار ملرة اخرى مقابل الجنيه السوداني واشار سيادته وقال ان الدواء المستورد ياتي بكميات بسيطة و يسجل بالمجلس بسعره الحقيقي ،حيث اوضح بان الدولة في السابق كانت تتهم الشركات بالتقصير .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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