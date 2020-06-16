استمرار عمليات تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا

التاريخ: 16-يونيو-2020
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اعلن الجهاز المركزي للإحصاء، عن تغطية ٢٥ ٪ من العينة المستهدفة، لمسح الآثار الاجتماعية والاقتصادية لائحة كورونا بالبلاد وقال امين أحمد داؤود مسؤول مسح تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، امين احمد داؤود، في تصريح صحفي اليوم (الثلاثاء) بحسب صحيفة السوداني ان العمل في المسح يمضي جيدا، وبلغت التغطية لحجم العينة المستهدفة حوالي نسبة 25%،
مشددا على استمرارية العمل والإسراع في تكلمة عملية جمع البيانات، لبدء المراحل الاخرى للمسح التتابعي، من تحليل وكتابة تقرير الجولة الأولى ويشار الى ان مسح تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، والذي يجريه الجهاز المركزي للإحصاء، بدأ في الاسبوع الماضي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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