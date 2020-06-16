نجل الراحل محمد وردي يدعو ليوم 30 يونيو لتصحيح مسار الثورة

التاريخ: 16-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements كتب عبدالوهاب وردي (جاز وبنزين ودقيق ودواء وحسم الزواحف والفلول هسي دي حاجات داير ليها مجلس سيادي ومجلس وزراء وحاضنة سياسية ومجتمع مدني وهيصة وهيلمانة وقيامة رابطة؟ ؟!!). وأضاف نجل الراحل الأستاذ محمد وردي بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 مساء الثلاثاء (في أي دولة من دول العالم الأول أو العالم العشرين دة شغل بتاع بلديات ومجالس محلية بصراحة كدة البحصل دة مجرد قصر قامة ومنتشة وعجز واضح من قبل (حكومة الثورة) بالتالي 30 يونيو لتصحيح مسار الثورة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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