المركزي يجمد صلاحيات مجالس إدارات (10) شركات صرافة

أصدر محافظ بنك السودان المركزي قرارات بتشكيل لجان إشراف لتولى إدارة (10) شركات صرافة، وتجميد صلاحيات مدراءها ومجالس إدارتها الحالية..وسمت القرارات رئيسا للجنة الإشراف على كل صرافة بجانب عضو واحد. وشملت صرافات الفجر الأفريقية، الراسل، اليمامة، وافا، الرائد، الهجرة، ارقين، ليرا وباب المندب.

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وحددت القرارت بحسب صحيفة أخر لحظة صلاحيات ومهام اللجان في الإشراف المباشر على إدارة وتسيير أعمال شركات الصرافة، والقيام بكافة أعمال وصلاحيات مجلس الإدارة والمدير العام للشركة.

وجاءت القرارات واستنادا على القرار الصادر من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال والقاضي بالحجز على كل أموال وحسابات ومنقولات وأصول وعقارات بعض شركات الصرافة، واستنادا على خطاب لجنة إزالة التمكين بخصوص الإشراف المباشر لبنك السودان المركزي على شركات الصرافة التي شملها القرار المذكور

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )