عاجل| مذكرة هامة لرئيس الوزراء.. هذا مضمونها

الثلاثاء 16 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلن الدكتور انس صديق عضو الكيانات الصيدلانية السودانية في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بمباني وكالة السودان للانباء انهم سينظمون وقفة احتجاجية ظهر يوم الخميس القادم امام مباني مجلس الوزراء ومن ثم تقديم مذكرة الى دكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء بخصوص ازمة الدواء تشمل 6 مطالب.



واوضح ان اولى مطالبهم للدولة بأن تتعامل مع الدواء كسلعة استراتيجية وذلك بضرورة توفيرها لمبلغ 55 مليون شهرياً . و ان يتم انشاء محفظة دائمة تعمل على الايفاء بمطلوبات القطاع السنوية من العملة الحرة والمقدرة بــ650 مليون دولار مع ضرورة توضيح آليات التنفيذ.

وشدد دكتور انس صديق على ضرورة التزام الدولة بسداد وجدولة الديون المستحقة والبالغة 105 مليون دولار للصندوق القومي للامدادات، بجانب 60 مليون دولار للشركات المستوردة بالسعر الرسمي .

كما طالب بضرورة وضع معالجات عادلة للمصانع المحلية فيما يختص بفروقات اسعار المواد الخام التي تم استيرادها في الفترة السابقة والارتفاع الواضح في التكلفة التشغيلية .

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وناشد عضو الكيانات الصيدلانية السودانية الدولة بان تشجع طرق الدفع الاجل من الشركات المحلية للشركات الأجنبية معتبراً أن تلك الطريقة تضمن انسياب حوالي 65% من الأدوية المستوردة والمواد الخام، لكنه استدرك وقال ان تلك الطريقة تحتاج الى ضمانات كافية من الحكومة متمثلة في وزارة المالية او بنك السودان لسداد مستحقات الشركات الأجنبية.

ودعا دكتور انس صديق الى تشكيل فريق عمل مشترك دائم من المجلس القومي للأدوية والسموم وبنك السودان ووزارة المالية لتسهيل الحصول علي المبالغ المخصصة للدواء والمواد الخام ولضمان ذهابها لتغطية الحاجة الفعلية.

وتابع حديثه قائلاً انهم يطالبون بتفعيل دور الرقابة للدولة ومراجعة اللوائح والاجراءات المساهمة في زيادة الاحتقان بكافة المؤسسات ذات الصلة.

الجدير بالذكر ان الكيانات الصيدلانية السودانية هو تجمع مكون من 6 كيانات تشمل تجمع الصيادلة المهنيين ولجنة صيادلة السودان المركزية والتجمع الصيدلي واللجنة التسييرية لمستوردي الادوية واللجنة التسييرية لموزعي الادوية واخيراً لجنة اصحاب الصيدليات (ولاية الخرطوم) والغرض الاساس لذلك الكيان الموحد هو المطالبة بتوفير النقد الاجنبي لتوفير الدواء للمواطن السوداني.