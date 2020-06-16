خبير إقتصادي : الدولار وراء الارتفاع في السلع

الخليج 365 : شدد الخبير الاقتصادي بروفسير ابراهيم اونور، على ان ارتفاع سعر الصرف، ينعكس سلبا وبصورة مباشرة على اسعار كافة السلع المستوردة، ، وقال ل(السوداني) ان الحكومة لاتوفر الدولار بالسعر الرسمي المعلن، واي زيادة تطرأ عليه في السوق الموازي ، تظهر في حركة السلع والاسواق، خاصة ان معظم السلع المستوردة ليس لها بدائل او صناعات محلية، مشيرا الى ان المواطنون يكونوا مضطرين لشرائها.

وتوقع مورد طلب حجب اسمه ، بان يكون هناك تأثير (جنوني) على اسعار الواردات والبضائع المنتجة محليا بمدخلات مستوردة.

يشار الى ان سعر الدولار اليوم (الثلاثاء) تجاوز ال ١٥٠ جنيها ، في السوق الموازي.

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