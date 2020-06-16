أرتفاع كبير لأسعار الدولار في التحويلات الخارجية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قفزت أسعار التحويلات الخارحية للدولار إلى معدلات غير مسبوقة، وسجل سعر الشراء في دبي (153) جنيه.

وقال متعاملون مع الأسواق الموازية، إن أسعار العملات تتصاعد بشكل وصفوه بالجنوني.

وأكد عدد منهم بحسب (باج نيوز) اليوم الثلاثاء، أن أسعار البيع تتباين من تاجر إلى آخر وتتراوح ما بين (145- 147) جنيه. وأشاروا إلى أن أسعار شراء الدرهم الإماراتي سجلت (41.8) جنيه تسليم دبي. وتوقعوا استمرار إرتفاع الأسعار حال لم تتدخل الدولة للسيطرة على الأسعار.

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