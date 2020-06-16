الثلاثاء 16 يونيو 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 هناك عدد من جماعة الإخوان فروا إلى تركيا بعد سقوط نظام عمر البشير نتيجة تظاهرات شعبية أدت إلى الإطاحة به من كرسي الرئاسة.

وفيما يلي يقدم "اخبار الخليج 365" قائمة كاملة بالسودانيين الذي يستقروا في تركيا حاليا وفقا للتقارير الإخبارية المتداولة: - مساعدي الرئيس المعزول، وهما إبراهيم محمود حامد، وفيصل حسن إبراهيم Advertisements - مدير المخابرات سابقا، محمد عطا المولى، وزوجته مها الشيخ. - العباس البشير، شقيق الرئيس المعزول - حامد ممتاز المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الوطني المحلول - ياسر يوسف وزير الدولة بالإعلام سابقا ورئيس قطاع الإعلام في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبان عصر البشير. - عبدالحي يوسف الذي يتواجد في تركيا بجانب توفير ملاذ آمن لقناته الفضائية "طيبة" بعد أن أغلقتها السلطات السودانية لمخالفتها قواعد البث المعمول بها في البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ننشر القائمة الكاملة للإخوان السودانيين المدعومين من تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.