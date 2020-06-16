بمساندة تركيا.. الإخوان يحاولون ضرب الحكومة الإنتقالية

الثلاثاء 16 يونيو 2020 بمساندة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي فتح لهم أنقرة، بدأ الإخوان الفارين من السودان عقب سقوط نظام البشير في محاولات ضرب الحكومة الإنتقالية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك.

وحسب تقارير ، فالفلول الهاربين يمارسون نشاطا سياسيا متكاملا لضرب الحكومة الانتقالية ولديهم دوائر مغلقة لإنتاج محتوى إعلامي، أسندت مهامها إلى وزير الإعلام في العهد البائد ياسر يوسف. ويقومون ببث أكاذيب وشائعات عن الحكومة الإنتقالية عبر عدد من الأبواق، بينها قناة طيبة المملوكة للإرهابي عبدالحي يوسف، ومواقع إلكترونية، أبرزها "سحر البيان" التابع إلى مها الشيخ، زوجة مدير المخابرات سابقا محمد عطا.

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