بعد سقوط البشير.. كيف إحتوى "أردوغان" الإخوان؟

الثلاثاء 16 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

بعد أن سقط نظام عمر البشير في السودان، بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إحتواء قادة الجماعة في تركيا.



وفيما يلي يقدم "اخبار الخليج 365" أبرز المعلومات عن السودانين الهاربين لتركيا:

- تركيا استقبلت تركيا 17 عضوا بارزا على الأقل من تنظيم الإخوان في السودان، خلال الأشهر التي أعقبت إطاحة نظامهم الذي كان يقوده عمر البشير في أبريل 2019، بعد احتجاجات شعبية استمرت لأكثر من 5 أشهر.

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- ومن بين أبرز الأسماء التي نقلت أموالها وعائلاتها إلى تركيا خلال الأشهر الماضية، العباس وعبد الله حسن البشير شقيقا الرئيس السابق، اللذان تربطهما علاقات قوية مع النظام التركي.

- وضمت قائمة العناصر الإخوانية الفارة إلى تركيا 5 وزراء سابقين في حكومة البشير، إضافة إلى مسؤولين كبار في جهزة أمنية حساسة.

- تركيا وفرت ملاذاً أمناً لقيادات شركة الأندلس الهاربين، وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة الإخواني عبدالحي يوسف والمدير العام للشركة ماهر سالم، وهو سوداني من أصول فلسطينية.

- أنقرة تأوي أيضا عددا من السودانيين من أصول فلسطينية، شغلوا بعض المواقع الإدارية والمالية في شركة الأندلس، ويواجهون تهما بإستلام أموال من جهات خارجية وإستخدامها في دعم وإسناد جماعات مرتبطة بالإرهاب.