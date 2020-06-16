بمساعدة "أردوغان".. إخواني سوداني متهم بنشر التطرف

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الثلاثاء 16 يونيو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
لم يكتفي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنشر التطرف داخل السودان وحسب، بل عمل على دعم السودانيين من أجل نشر التطرف والإرهاب.
وحسب تقارير إخبارية، فالإخواني الهارب عبدالحي يوسف، متهم بنشر الفكر المتطرف في أفريقيا بنشر التطرف من خلال قناة طيبة بدعم من أردوغان الذي أعاد الحياة للقناة التابعة لشركة الأندلس.
وقال مدير الأخبار والبرامج السياسية بهيئة الإذاعة والتلفزيون السوداني ماهر أبو جوخ، الذي عين مفوضا ماليا وإداريا لشركة الأندلس المالكة لقناة طيبة، بعد الحجز عليها واستردادها بواسطة لجنة ازالة التمكين، إن نظام أردوغان له علاقة واضحة بمجموعة الأندلس بدليل إعطائه الإشارة لقناة "طيبة" بعد إيقافها بالسودان.
وأضاف أن قناة طيبة تبث من تركيا حاليا بعدما منحت الإشارة عقب الحجز عليها، نتيجة لتمويلها من النظام الإخواني بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير وتوظيفها في نشر أفكار وأيدلوجيا التنظيم الإرهابي داخل وخارج السودان.
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