في 8 معلومات.. إعرف ذراع فساد أردوغان في السوان

الثلاثاء 16 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

استطاع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يزرع أحد الأشخاص بالسودان وهو أوكتاي أروجان ليكون ذراعه في نهب الأموال والفساد بالبلاد.



وفيما يلي يقدم "اخبار الخليج 365" أبرز المعلومات عن أوكتاي أروجان:

- رجل أعمال تركي، حاصل على الجنسية السودانية، ومقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

- دخل رجل الأعمال التركي أوكتاي أروجان السودان لأول مرة عام 2002، مسوقا بضعة صناديق من الملابس الرجالية

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- تمكن من تحقيق ثروة طائلة، من خلال سرقة أموال الشعب السوداني، برعاية حكومية لنظام عمر البشير الذي مكن أدوات خليفة الأوهام من أموال الشعب السوداني.

- تمكن بحكم علاقته بحزب العدالة الحاكم من نسج علاقات شراكة مع عدد من قادة نظام البشير.

- تمكن في صفقة واحدة من الاستيلاء على نحو سبعين مليون دولار، عندما تم تكليف شركة يملكها بتنفيذ قرض ممنوح من البنك الإسلامي للتنمية تبلغ قيمته 120 مليون دولار، إلا أن الرجل، وفي خطوة تحايلية، قام بشراء أجهزة رخيصة لكن تكلفة تشغيلها عالية.

- متهم في الدعوى رقم (123/2019) تحت المادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، والمادة (44) من قانون الضرائب لسنة 1986 والمادة (35) من قانون غسيل الأموال.

- حاز دون معايير واضحة على عقد لتوريد ملابس الجيش السوداني، ونالت شركته حق تسويق 60% من القطن السوداني، فضلا عن كل ذلك، تلاحقه اتهامات عدة بالفساد في مجالات النفط والمعادن وغيرها.