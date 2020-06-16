عاجل.. تعليق هام من وزير الري بشأن سد النهضة

الثلاثاء 16 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال الدكتور ياسر عباس وزير الري السوداني، إن قضية سد النهضة وطنية ولا تتحمل التجاذبات الداخلية، مشيرا إلى أن فوائد سد النهضة أكثر من سلبياته، لكن يجب التوصل لاتفاق بما لا يضر بسد الروصيرص، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية.

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ويجتمع اليوم الخبراء الفنيين والقانونيين فى ملف سد النهضة من مصر والسودان وإثيوبيا عبر الفيديو كونفرانس، بحضور المراقبين من الاتحاد الاوربى والولايات المتحدة الامريكية وجنوب افريقيا، حيث سيتم رفع تقرير للوزارء للاجتماع عصر اليوم.

وأكد ياسر عباس وزير الرى والموارد المائية السودان، فى تصريحات صحفية، أن بلاده شريك كامل ومباشر وطرف اصيل وليس وسيطا فى هذه المباحثات وأن السودان هو الدولة الأكثر تأثرا بسد النهضة الاثيوبى، مشددا على السودان يحترم حق الدول فى التنمية وفق قواعد القانون الدولى فيما يتعلق بمشروعات المياه واهمها الاستخدام المنصف والمعقول دون الحاق ضرر ذى شان بالآخرين.